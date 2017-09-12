فاسوني: الاتفاق مع بونوتشي لم يستغرق أكثر من 30 دقيقة

أكد ماركو فاسوني الرئيس التنفيذي لنادي ميلان الايطالي أن الاتفاق مع ليوناردو بونوتشي مدافع الفريق الجديد لم يستغرق أكثر من 30 دقيقة فقط حتى تم بشكل نهائي.

وأوضح فاسوني في تصريحات نقلها كالتشيو ميركاتو الايطالي أن الأمر لم يستغرق طويلا بعد أن وافق اللاعب بشدة على الانضمام إلى صفوف ميلان على الرغم أنه لم يكن ضمن خطط الجهاز الفني والإدارة من البداية.

وأشار فاسوني إلى أن ميلان كان مرتبطا بالتوقيع مع ألفارو موراتا وبيير أوباميانغ إلا أنه تعاقد في النهاية مع نيكولا كالينيتش مهاجم فيورنتينا.