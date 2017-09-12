كيلور يبرز أهمية عودة رونالدو لريال مدريد

أبرز اللاعب كيلور نافاس حارس مرمى نادي ريال مدريد الإسباني ومنتخب كوستاريكا أهمية عودة الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف الملكي والمشاركة الرسمية معه.

وقال نافاس في تصريحات تنقلها صحيفة أس الإسبانية: أنه لمن الجيد دائماً أن يكون معك اللاعب الأفضل في العالم في الملعب ، لأنه يدفعنا لتسجيل العديد من الأهداف في شباك المنافسين.

وتابع: البرتغالي دائماً ما يكون قدوة للجميع هناك في الريال ، ويعمل بجهد كبير قبل المباريات في التدريبات من أجل السرعة والإنهاء الفرص المتاحة للفريق بنسبة 100%.

وأختتم تصريحاته: المباريات تختلف مع رونالدو كثيراً سواء في الدوري أو دوري الأبطال الأوروبي ، لأن لديه عزيمة ورغبة كبيرة للفوز.