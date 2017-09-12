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لايبزيغ واثق من الاحتفاظ بمهاجمه رغم اهتمام ريال مدريد

لايبزيغ واثق من الاحتفاظ بمهاجمه رغم اهتمام ريال مدريد

By admin
12 سبتمبر، 2017
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أعرب نادي لايبزيغ الألماني عن ثقته في الإبقاء على المهاجم تيمو فيرنر رغم اهتام ريال مدريد الإسباني بالتوقيع معه عقب كأس العالم القادمة في روسيا.

وكانت صحيفة آس الإسبانية قد كشفت عن اهتمام النادي الملكي بالحصول على خدمات ابن الـ 21 ربيعاً الصيف المقبل.

الرئيس التنفيذي لنادي لايبزيغ علق على هذا الأمر في حديث إلى سكاي قائلاً “نحن نلعب في دوري أبطال أوروبا. نحن نقدم لتيمو الفرصة لأخذ خطوته المقبلة. نحن مسترخون تماماً”.

يُذكر أن اللاعب يرتبط بعقد مع ناديه الحالي حتى 2020 ولا يوجد شرط جزائي في العقد.

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