ليفربول يخسر الاستئناف ضد عقوبة ماني

خسر نادي ليفربول الاستئناف المقدم لتخفيف عقوبة مهاجمه ساديو ماني بعد إيقافه ثلاثة مباريات بعد تدخله العنيف على حارس السيتي إيدرسون.

ذكرت صحيفة مترو البريطانية أن ليفربول كان يرغب في تخفيف العقوبة الموقعة على ساديو ماني وتخفيضها لمباراتين أو مباراة واحدة بدل من ثلاثة مباريات.

واشارت الصحيفة إلى أن رفض استئناف ليفربول جاء بناء على المادة 12 من قانون اتحاد كرة القدم والذي ينص على إنه في حالة استخدام القوة المفرطة أو العدائية من لاعب ضد خصمه لابد من عقوبته، لذلك سيتم توقيع عقوبة الإيقاف ثلاثة مباريات على اللاعب.

الجدير بالذكر أن مانشستر سيتي نجح في الفوز على ليفربول 5-0 في اللقاء الماضي بالجولة الرابعة من الدوري.