مورينيو بعد إقالة دي بور: كرة القدم لم تعد تفاجئني

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أن إقالة الهولندي فرانك دي بور من تدريب نادي كريستال بالاس لم تفاجأه، لأنه لم يعد يتفاجأ بأي شيء يحدث في كرة القدم.

وجاءت تعليقات مورينيو بعدما تم توجيه سؤال بخصوص إقالة دي بور خلال المؤتمر الصحفي المخصص لمباراة بازل السويسري في افتتاح مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأعلنت إدارة نادي كريستال بالاس إقالة المدرب الهولندي بعد أربع مباريات فقط من بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي خسرها الفريق اللندني.

وخرجت العديد من الأصوات التي نددت بقرار الإقالة، لكن مورينيو أكد أنه لم يشعر بالمفاجأة.

وقال مورينيو في تصريحاته: “في كرة القدم، لا شيء يفاجئني، لقد تمت إقالتي حين كنت بطلًا”.

وأضاف: “كلاوديو رانييري مع ليستر سيتي، تمت إقالته وهو بطل للدوري، وفرانك دي بور أقيل بعد أربع مباريات فقط”.

واختتم مورينيو تصريحاته قائلًا: “في الموسم المقبل، سيحدث أمر آخر مذهل، لذلك لن أشعر بالمفاجأة”.