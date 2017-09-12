ناينغولان يعترف بإمكانية عدم خوض كأس العالم

اعترف البلجيكي رادجا ناينغولان لاعب نادي روما الإيطالي أنه يخاطر بالغياب عن كأس العالم، بعد الأزمة التي حدثت مع مدرب منتخب بلاده روبيرتو مارتينيز.

وخرج ناينغولان من قائمة منتخب بلاده خلال التوقف الدولي الأخير، والذي ضمن خلاله الشياطين الحمر التأهل لمونديال روسيا 2018.

وقال نانيغولان في تصريحات لقناة “VTM” البلجيكية: “المدرب أخبرني بأنه لم يستدعني بسبب قلة تركيزي”.

وأضاف: “للأمانة لم أعرف ما الذي كان يريده أن يوصله لي، لكنه لم يتحدث معي بشكل شخصي”.

وتابع: “وجدته يتحدث بعد ذلك عن أنني تأخرت لمدة دقيقة عن اجتماع للفريق”.

وأكمل: “هناك مخاطرة بغيابي عن كأس العالم بسبب ذلك أمر سخيف، أريد أن أري هل يمكن أن يحدث نفس الأمر مع هازار”.

واختتم ناينغولان تصريحاته قائلًا: “أحترم قرار المدرب، لكنني لن أذهب وأتحدث عليه، هو من يجب أن يقوم بالخطوة الأولى”.