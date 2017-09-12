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10 مليون يورو كانت تفصل دي ماريا عن برشلونة

10 مليون يورو كانت تفصل دي ماريا عن برشلونة

By admin
12 سبتمبر، 2017
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وفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن برشلونة قدم عرضا للتعاقد مع جناح باريس سان جيرمان أنخيل دي ماريا في آخر ساعات سوق الانتقالات الصيفية.

وقدم برشلونة عرضا بقيمة 45 مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو كمتغيرات، رفضه باريس سان جيرمان الذي طالب بـ 60 مليون يورو.

دي ماريا أكد على أن سان جيرمان سمح له بالذهاب إلى برشلونة، واللعب إلى جانب صديقه ميسى، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الفرنسية.

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