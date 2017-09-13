بايرن ميونخ بدأ البحث عن خليفة كارلو أنشيلوتي

تحوم الشكوك حول مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على رأس الطاقم التدريبي بِـ بايرن ميونخ، حيث أن النادي الألماني بدأ يدرس خياراته للتعاقد مع مدربٍ جديد ابتداءً من الصيف المقبل .

وحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن إدارة بارين ميونخ لم تعد ترى إمكانية استمرار المدرب كارلو أنشيلوتي على رأس الفريق الموسم المقبل، خصوصاً في ظل الخلافات الكبيرة التي يعيشها المدرب الإيطالي مع لاعبيه .

ونقلاً عن نفس المصدر فإن مدرب هوفنهايم الشاب جوليان ناجلسمان (30 سنة) يأتي على رأس خيارات بايرن ميونخ لتعويض كارلو أنشيلوتي خلال الصيف المقبل، خصوصاً في حالة استمرار المدرب الشاب في تقديم نتائجه المميز هذا الموسم .

ويرتبط كارلو أنشيلوتي مع بايرن ميونخ بعقدٍ يمتد إلى غاية صيف 2019، هو الذي قاد النادي البافاري لتحقيق لقب الدوري الألماني خلال أول مواسمه مع الفريق .