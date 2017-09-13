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برشلونة يعرض على إنيستا مكافأة نهاية مسيرته!

برشلونة يعرض على إنيستا مكافأة نهاية مسيرته!

By admin
13 سبتمبر، 2017
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رض برشلونة الإسباني على اللاعب أندريس إنيستا مكافأة نهاية مسيرته بعد توقيع عقده ، وليس مكافأة تجديد العقد مثلما جرت العادة مع لاعبين آخرين وفقاً لما كشفته الصحف الإسبانية.

وقال صحيفة “سبورت” الإسبانية اليوم الأربعاء أن برشلونة منح لاعبين مثل بوسكيتس وليونيل ميسي نيمار مكافأة تجديد العقد بعد التوقيع على العقد ، ولكن إنيستا سيحظى بمكافأة جديدة.

وسئل اللاعب الدولي الإسباني بعد المباراة ضد يوفنتوس عن تجديد عقده وقال : “الشيء الوحيد الذي يهمني هو ما يحدث في الملعب ، سنرى ما سيحدث ولكني سعيد حول كيفية سير الأمور

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