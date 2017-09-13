برشلونة ينهي اهتمامه بضم كوتينيو في الفترة المقبلة

أكدت العديد من التقارير الصحفية اليوم، أن نادي برشلونة لن يعود مرة أخرى من أجل محاولة التعاقد مع البرازيلي فيليبي كوتينيو صانع ألعاب نادي ليفربول.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية والمهتمة بأخبار النادي الكاتلوني في تقرير نشرته اليوم، إلى أن إدارة برشلونة قررت عدم العودة للتعاقد مع كوتينيو مرة أخرى بعد معاملة إدارة ليفربول السيئة.

وأضاف التقرير أن برشلونة سيسعى للتعاقد مع ميشيل سيري لاعب نادي نيس الفرنسي، والذي فتح برشلونة خط تفاوض معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ولكن المفاوضات لم تكتمل.

وكان برشلونة قد حاول التعاقد مع كوتينيو وقدم ثلاثة عروض إلى ليفربول، وكان آخر العروض وصلت إلى 150 مليون يورو، ولكن إدارة ليفربول كانت تصر على الحصول على 200 مليون استرليني، وذلك حسبما صرح برشلونة بعد ذلك.

يذكر أن كوتينيو لم يشارك في الموسم الحالي مع ليفربول في أي مباراة، نتيجة لإصابة في الظهر، ولكن من المتوقع أن يشارك في جزء من مباراة اشبيليه اليوم بدروي ابطال أوروبا.