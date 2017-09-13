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بيبي ليس حزيناً على مغادرة ريال مدريد

بيبي ليس حزيناً على مغادرة ريال مدريد

By admin
13 سبتمبر، 2017
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أكد المدافع البرتغالي بيبي أنه ليس حزيناً على رحيله عن صفوف ريال مدريد ، مشيراً إلى أن الانتقال إلى بشكتاش التركي كان الخيار الصحيح حسب تعبيره.

وجاءت تصريحات بيبي قبل المباراة التي ستقام اليوم الأربعاء أمام بورتو البرتغالي في ملعب دراجاو ، وذلك في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وحول اختيار الانتقال إلى بشكتاش التركي : ” اخترت بشكتاش لكي أكون سعيداً في كرة القدم ، ريال مدريد أصبح جزء من الماضي مثل أندية سابقة مع بورتو وماريتيمو”.

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