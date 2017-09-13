بيلغريني يتهم ريال مدريد ببيع لاعبين أراد بقائهم !

أكد المدرب التشيلي والذي يدرب فريق هيبي فورتشن الصيني بأن فترته مع ريال مدريد خلال موسم 2009-2010 تعتبر الأسوأ في مسيرته التدريبية.

وقال بيلغريني بأن ريال مدريد في ذلك الموسم كان يمتلك عدد كبير من المهاجمين بينما افتقد للاعبي خط الوسط وفي نفس الوقت قيام الإدارة ببيع لاعبين أراد بقائهم.

وكان ريال مدريد قد قام بثورة لاعبين في صيف عام 2009 بعد استلام فلورنتينو بيريز منصب رئاسة النادي وذلك بالتوقيع مع بيلجريني وعدد من النجوم أمثال كرستيانو رونالدو وريكاردو كاكا وكريم بنزيما وأخرين، بجانب بيع عدد من اللاعبين أمثال فابيو كانافارو وهونتيلار وويسلي شنايدر وآرين روبن ورافائيل فان دير فارت.

وقال بيلغريني “فترتي من ريال مدريد كانت الأسوأ في مسيرتي، الفريق في ذلك الوقت لم يكن مكتمل وكان يعاني من عدة مشاكل، لقد جاء عدد كبير من النجوم لكننا امتلكنا مهاجمين كثر وقلة من لاعبي خط الوسط وتم بيع لاعبين كنت أريد الإبقاء عليهم”.

وأضاف “رونالدو أصيب في فترات طويلة من ذلك الموسم وهنالك عدد كبير من اللاعبين الجدد الذين احتاجوا للتأقلم، تدريب لاعبين من ذلك الحجم كان سهلاً خاصة عندما يكون أكثر من لاعب يصل التدريبات مبكراً ويغادرها متأخراً”.

وختم المدرب التشيلي حديثه مشيراً إلى حزنه لعدم التتويج بأي لقب في ذلك الموسم رغم تحقيقه عدد قياسي من النقاط في الدوري الإسباني.