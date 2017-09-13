تشيك : يجب أن نستهدف الفوز بالدوري الأوروبي

حث حارس آرسنال الدولي التشيكي بيتر تشيك زملائه على أخذ الدوري الأوروبي على محمل الجد والمنافسة على المسابقة في ظل الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى خلال عقدين من الزمن .

وظهر بيتر تشيك في مقابلة مع صحيفة “London’s Evening Standard” حيث تحدث عن الدوري الأوروبي قائلاً “مررت بتجربة مشابهة رفقة تشيلسي حينما خرجنا من مجموعات دوري أبطال أوروبا وتحولنا إلى الدوري الأوروبي، لكننا اتفقنا على أنها المرة الأولى وربما الأخيرة التي سنلعب فيها هذه المسابقة لذلك كانت فرصة للفوز بها وقدمنا أفضل ما لدينا لتحقيق ذلك” .

وأضاف بيتر تشيك قائلاً “هناك أمامنا طريقين، إما أن نأخذ البطولة (الدوري الأوروبي) بجدية ونحاول الفوز بها باعتبارها فرصة جيدة، أو أن نضع أولويات أخرى أمامنا لتحقيقها خلال الموسم” .

وعن نجم الفريق التشيلي أليكسيس سانشيز قال تشيك “تحدثت مع أليكسيس وهو يريد فقط الفوز، في بعض الأحيان الناس تقول فعل هذا أو ذلك، لكن أنا أنظر إليه كشخص يلعب بكل شغف من أجل تحقيق الفوز” .