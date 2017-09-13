تيباس: ملعب الآتليتي الجديد سيكون الأفضل في العالم

أكد خافيير تيباس رئيس رابطة الاندية الإسبانية (لا ليغا) على أنه سعيد لاقتراب ظهور ملعب ميتروبوليتانو واندا من أجل المشاركة عليه في المحافل المقبلة في إسبانيا.

وتابع تيباس في تصريحات تنقلها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: هذا الملعب سيكون الأفضل في قارة أوروبا بالسنوات المقبلة.

وأضاف: أن تحصل على ملعب جديد يعني الكثير ، وأن تحصل على متروبوليتانو هو أمر ويعني الأكثر من الطبيعي لأنه سيكون الأفضل في أوروبا.

وأنهى تصريحاته: الآتليتي قد وضع كل خبراته الإدارية في هذا الملعب المميز وهو أمر جيد للكرة الإسبانية.