الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإيطاليملاعب العالم
ثلاثة غيابات في قائمة ميلان الأوروبية

ثلاثة غيابات في قائمة ميلان الأوروبية

By admin
13 سبتمبر، 2017
1096
0
Share:

أعلن المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا عن قائمة ميلان التي ستواجه أوستريا فيينا النمساوي مساء الخميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة استبعاد ثلاثة أسماء وهم الظهير الأيمن الإيطالي أندريا كونتي بسبب الإصابة والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغيز والمهاجم الإيطالي فابيو بوريني لأسباب فنية.

وضمت قائمة ميلان للمباراة كل من :

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما وأنطونيو دوناروما وماركو ستوراري.

خط الدفاع: إغانزيو أباتي ولوكا أنتونيلي ودافيدي كالابريا وليوناردو بونوتشي وماتيو موساكيو وأليسي  رومانيولي وكريستيان زاباتا.

 خط الوسط: لوكاس بيليا وجياكومو بونافينتورا وهاكان كالهانوغلو وفرانك كيسي ومانويل لوكاتيلي وريكاردو مونتيليفو.

خط الهجوم: سوسو ونيكولا كالينيتش وأندري سيلفا وباتريك كوتروني.

الموضوع السابق

كلوب يحذر إشبيلية: ليفربول الآن أقوى

الموضوع التالي

صدق أو لا تصدق.. نجم الريال غلبه ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017