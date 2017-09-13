ثلاثة غيابات في قائمة ميلان الأوروبية
أعلن المدرب الإيطالي فينتشينزو مونتيلا عن قائمة ميلان التي ستواجه أوستريا فيينا النمساوي مساء الخميس ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
وشهدت القائمة استبعاد ثلاثة أسماء وهم الظهير الأيمن الإيطالي أندريا كونتي بسبب الإصابة والظهير الأيسر السويسري ريكاردو رودريغيز والمهاجم الإيطالي فابيو بوريني لأسباب فنية.
ومن من المتوقع أن يلعب ميلان بخطة 3-5-2 وذلك لتجربة خطة جديدة بعد الهزيمة أمام لاتسيو بأربعة أهداف مقابل هدف.
وضمت قائمة ميلان للمباراة كل من :
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما وأنطونيو دوناروما وماركو ستوراري.
خط الدفاع: إغانزيو أباتي ولوكا أنتونيلي ودافيدي كالابريا وليوناردو بونوتشي وماتيو موساكيو وأليسي رومانيولي وكريستيان زاباتا.
خط الوسط: لوكاس بيليا وجياكومو بونافينتورا وهاكان كالهانوغلو وفرانك كيسي ومانويل لوكاتيلي وريكاردو مونتيليفو.
خط الهجوم: سوسو ونيكولا كالينيتش وأندري سيلفا وباتريك كوتروني.