رئيس برشلونة يؤكد توقيع ميسي وانيستا على العقود الجديدة

أكد جوسيب ماريا باتوميو رئيس نادي برشلونة على توقيع الثنائي ليونيل ميسي وانريس انيستا على تجديد عقودهم مع النادي الكاتلوني في الفترة المقبلة.

وقال بارتوميو في تصريحات للصحفيين اليوم:” ميسي لديه عقد لأربع سنوات مقبلة، هو الأفضل دائمًا ويلعب معانا منذ أن كان صغيرًا والجميع يستمتع بوجوده هنا، عقود ميسي وانيستا؟، النادي يخبر مشجعيه بأن بإمكانهم الراحة، لقد قلنا مسبقًا أن ميسي وقع وسيكون مع برشلونة لأطول فترة ممكنة.”

وأضاف:” انيستا لديه إمكانيات استثنائية، هو كان هنا منذ تواجد رونالدينيو والآن هو مع ميسي ويقدم مباريات عظيمة.”

وتحدث بارتوميو عن بدايات برشلونة في الدوري قائلًا:” البداية بالفوز في ثلاثة مباريات ودون تلقي أي أهداف شيء لم يحدث منذ سنوات عديدة، لقد بدأنا بحماس كبير وكل هذا يعود إلى إرنيستو فالفيردي.”

يذكر أن برشلونة تمكن من الفوز على يوفنتوس بثلاثية نظيفة، ليحصد أول ثلاثة نقاط في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.