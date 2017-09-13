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رسميا.. الاتحاد الإسباني يعلن إيقاف مارسيلو لمباراتين

رسميا.. الاتحاد الإسباني يعلن إيقاف مارسيلو لمباراتين

By admin
13 سبتمبر، 2017
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أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عقوبة اللاعب البرازيلي مارسيلو الظهير الأيسر لريـال مدريد، بعد طرده في مباراة الفريق الأخيرة أمام ليفانتي.

وجاءت عقوبة مارسيلو التي أقرها الاتحاد الإسباني، هي الإيقاف لمدة مباراتين، والتي سيكونا أمام ريـال سوسيداد، وأمام ريـال بيتيس داخل ملعب سانتياغو بيرنابيو.

ويستعد ريـال مدريد لمقابلة نادي آبويل نيقوسيا اليوم في دوري أبطال اوروبا، ومن الممكن أن يلجأ الفرنسي زين الدين زيدان إلى إشراك ثيو هيرنانديز بدلًا من مارسيلو، حتى يتم تجهيزه للمباراتين القادمتين.

يذكر أن ريـال مدريد سيفتقد أيضًا لجهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة ريـال سوسيداد، وذلك بعد الطرد الذي تعرض له أمام برشلونة في السوبر الإسباني، والذي تم إيقافه على أثرها لخمسة مباريات.

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