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رسميا: مارسيلو يجدد تعاقده مع ريال مدريد

رسميا: مارسيلو يجدد تعاقده مع ريال مدريد

By admin
13 سبتمبر، 2017
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني بصورة رسمية عن توصله لاتفاق مع البرازيلي مارسيلو نجم الفريق يقتضي بتجديد تعاقده مع النادي الملكي حتى يونيو 2022.

وكشف الميرينغي عبر موقعه الرسمي عن توقيع القائد الثاني للفريق على تجديد العقد، ليستمر بذلك مارسيلو في صفوف الميرينجي لخمس مواسم مقبلة.

وسيعقد النادي مؤتمرًا صحفيًا ظهر الخميس بوجود مارسيلو للحديث لوسائل الإعلام في غرفة الصحافة بملعب سانيتاجو بيرنابيو.

وانضم مارسيلو لصفوف ريال مدريد في جانفي 2007 قادمًا من نادي فلومينزي البرازيلي.

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