رونالدو يخطف الأنظار من عودة ريال مدريد لدوري الأبطال

يخطف النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو الأنظار في دوري أبطال أوروبا بعد غيابه عن مباراة إياب كأس السوبر وأول ثلاث جولات من الدوري الإسباني مع بقاء مباراة سيتوقف عنها في الليجا بسبب الإيقاف وذلك لخوض مواجهة ريال مدريد وأبويل القبرصي ضمن دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وتستعد الجماهير لاستقبال رونالدو الذي يخطف الأنظار من ريال مدريد في مواجهة أبويل، حيث سيعود الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا وسيكون الحديث عنه بشكلٍ أكبر.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ماركا” الإسبانية فإن تواضع المنافس لن يمنع رونالدو من مواصلة التسجيل والذي يعتبر الهداف التاريخي للبطولة بـ105 هدف وبفارق 9 أهداف عن ملاحقه ليونيل ميسي.

ويسعى رونالدو خلال الموسم الحالي لفك شراكة الألقاب بينه وبين ميسي والتتويج بالبطولة الخامسة له في دوري الأبطال بعد حصولهما على ثمانية ألقاب من أخر 12 نسخة بينما ذهبت أربعة ألقاب لميلان وإنتر ميلان وتشيلسي وبايرن ميونخ.

وخلال مشاركة رونالدو في دوري الأبطال سجل في 31 فريق مختلف وكان أكثرهم بايرن ميونخ بتسعة أهداف ويوفنتوس بسبعة أهداف، بينما تعتبر الأندية الألمانية والإيطالية الأكثر تلقياً للأهداف من “الدون” بواقع 23 هدف و15 هدف على التوالي.

وتأتي عودة رونالدو بعد معاناة ريال مدريد من غيابه حيث فشل الثنائي جاريث بيل وكريم بنزيما في تعويضه خلال أخر مباراتين والتان شهدتا تعادل ريال مدريد فيهما.