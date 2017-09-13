ريبيري يعتذر عن تصرفه أمام أندرلخت

اعتذر نجم بايرن ميونخ الفرنسي فرانك ريبيري عن تصرفه خلال مباراة أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا أمام أندرلخت على ملعب أليانز أرينا، حيث أظهر اللاعب امتعاضه من قرار المدرب كارلو أنشيلوتي .

ونشر فرانك ريبيري رسالة عبر حسابه الرسمي على أنستجرام حيث قال عن تصرفه يوم أمس “لطالما كنت لاعباً وفياً وصادقاً، أحترم الجماهير وأحترم هذا النادي الذي أحبه، رمي قميص مبلل في لحظة غضب لا يعبر إطلاقاً عن عدم احترامي للنادي” .

وأضاف فرانك ريبيري قائلاً “تم اتهامي من بعض الناس الذين يعتقدون أنهم يعرفونني أو يتظاهرون بذلك، لطالما قدمت كل ما لدي لقميص بايرن ميونخ طوال 10 سنوات ماضية، أحب كرة القدم وأحب أن أجعل جماهيرنا سعيدة ومعاً بإمكاننا تحقيق أشياء رائعة الآن ومستقبلاً” .

وكان فرانك ريبيري قد رمى قميصه غاضباً قبل الجلوس على مقاعد البدلاء احتجاجاً على قرار المدرب كارلو أنشيلوتي الذي قرر تغييره خلال شوط المباراة الثاني أمام أندرلخت .