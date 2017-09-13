الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
سيميدو : داني ألفيس هو قدوتي !

سيميدو : داني ألفيس هو قدوتي !

By admin
13 سبتمبر، 2017
1203
0
Share:

عبر الظهير الايمن لفريق برشلونة ، نيلسون سيميدو ، عن إعجابه الشديد بظهير برشلونة السابق داني ألفيس .

وتحدث سيميدو قائلاً ” ألفيس هو قدوتي .. ودائما أعيد مشاهدة مقاطع له حين كان في برشلونة ، وأتمنى أن أصل لمستواه يوماً ” .

وقد تعاقد برشلونة مع سيميدو قادماً من بنفيكا البرتغالي في الميركاتو الصيفي الماضي ليغطي الفراغ الذي تركه ألفيس في الجهة اليمنى لفريق برشلونة .

الموضوع السابق

رونالدو يخطف الأنظار من عودة ريال مدريد ...

الموضوع التالي

رسميا.. الاتحاد الإسباني يعلن إيقاف مارسيلو لمباراتين

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017