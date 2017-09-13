سيميدو : داني ألفيس هو قدوتي !

عبر الظهير الايمن لفريق برشلونة ، نيلسون سيميدو ، عن إعجابه الشديد بظهير برشلونة السابق داني ألفيس .

وتحدث سيميدو قائلاً ” ألفيس هو قدوتي .. ودائما أعيد مشاهدة مقاطع له حين كان في برشلونة ، وأتمنى أن أصل لمستواه يوماً ” .

يأتي هذا الحديث للظهير الايمن البرتغالي ، بعد المباراة التي فاز فيها برشلونة على يوفنتوس بثلاثية نظيفة والتي قدم فيها سيميدو أداءً ممتازاً .

وقد تعاقد برشلونة مع سيميدو قادماً من بنفيكا البرتغالي في الميركاتو الصيفي الماضي ليغطي الفراغ الذي تركه ألفيس في الجهة اليمنى لفريق برشلونة .