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صدق أو لا تصدق.. نجم الريال غلبه النوم قبل مباراة الكلاسيكو!

صدق أو لا تصدق.. نجم الريال غلبه النوم قبل مباراة الكلاسيكو!

By admin
13 سبتمبر، 2017
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شف النجم الشاب ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن موقف غريب تعرض له قبل مواجهة برشلونة في “الكلاسيكو”، ضمن منافسات كأس السوبر المحلي.

قال أسينسيو في حديثه لبرنامج “El Partidazo de Cope” الإذاعي: زيدان أخبرني أنني سوف أشارك كلاعب أساسي في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة، لأنه يثق في قدراتي.

وتابع: زيدان وضعني على مقاعد البدلاء، ثم شاركت في الشوط الثاني، ونجحت في تسجيل هدفا، قبل النهاية بلحظات.

وأبدى أسينسيو سعادته لأن زيدان هو مدرب ريال مدريد، قائلا: علاقتي به جيدة، هو أخبرني أنه منذ ميسي لم يشاهد لاعب يساري مثلي.

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