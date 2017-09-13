صدق أو لا تصدق.. نجم الريال غلبه النوم قبل مباراة الكلاسيكو!

شف النجم الشاب ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن موقف غريب تعرض له قبل مواجهة برشلونة في “الكلاسيكو”، ضمن منافسات كأس السوبر المحلي.

قال أسينسيو في حديثه لبرنامج “El Partidazo de Cope” الإذاعي: زيدان أخبرني أنني سوف أشارك كلاعب أساسي في ذهاب السوبر الإسباني أمام برشلونة، لأنه يثق في قدراتي.

وأضاف: لكني حدث أمرا غريبا، غلبني النوم قبل المباراة بساعات ولم استيقظ إلا متأخرا، ووقتها قلت لنفسي سأكون خارج القائمة تماما، حتى أن سيرجيو راموس قال لي ستكون على دكة البدلاء.

وتابع: زيدان وضعني على مقاعد البدلاء، ثم شاركت في الشوط الثاني، ونجحت في تسجيل هدفا، قبل النهاية بلحظات.

وأبدى أسينسيو سعادته لأن زيدان هو مدرب ريال مدريد، قائلا: علاقتي به جيدة، هو أخبرني أنه منذ ميسي لم يشاهد لاعب يساري مثلي.