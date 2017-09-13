غوارديولا يوضح سبب استبعاد يايا توريه عن المباريات

استمر تهميش بيب غوارديولا للنجم الإيفواري يايا توريه بعدم استدعائه لمواجهة مانشستر سيتي ضد فينورد روتردام الهولندي ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

غوارديولا كرر فعلته مع يايا توري، حيث لم يشركه في أي مباراة خلال الموسم الماضي بسبب خلاف مع وكيل أعماله، كما لم يشركه في أي مباراة خلال الموسم الحالي.

ويدعي غوارديولا بأن الخلاف الحالي يتعلق بمسائل رياضية فقط “المسألة بيني وبينه وتتعلق بالجوانب الرياضية فقط. تحدثت معه وهو يعرف سبب ابتعاده عن الفريق”.

وأضاف “أريد المزيد دائماً، ليس من يايا فقط، بل من العالم أجمع. آمل أن تنتهي هذه الوضعية سريعاً، لكنها تعتمد على اللاعب نفسه. في العام الماضي غادر 6 لاعبين بعد انتهاء عقودهم وكان توريه هو اللاعب الوحيد الباقي مع الفريق، السبب في ذلك أنه لاعب مميز”.