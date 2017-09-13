فيرنر هدف ريال مدريد يظهر رغبته بالرحيل عن لاييبزيغ

أعرب تيمو فيرنر مهاجم لايبزيغ الألماني عن رغبته الملحة في الرحيل عن النادي من أجل اللعب في الأندية الكبرى، موضحاً في ذات الوقت إمكانية قبوله بالبقاء في ناديه الحالي إن أصبح منافساً للكبار.

فيرنر المطلوب بشدة في ريال مدريد بالوقت الحالي وضح بأنه ربما لا يتواجد ضمن صفوف لايبزيغ خلال الموسم المقبل، معطياَ إشارة للنادي الملكي حول رغبته بالرحيل.

وقال فيرنر في تصريح لصحيفة بيلد الألمانية “أؤدي جيداً في لايبزيغ حالياً، لكن لا أستطيع أن أعد أحد بالتواجد هنا خلال الموسم المقبل”.

وأضاف “لا أعلم كم سيستغرق الأمر، عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، لأنني سأنتقل لأحد الأندية الكبرى في نهاية المطاف. ربما أبقى في لايبزيغ إن أصبح من ضمن الكبار”.