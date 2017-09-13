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كلوب يحذر إشبيلية: ليفربول الآن أقوى

كلوب يحذر إشبيلية: ليفربول الآن أقوى

By admin
13 سبتمبر، 2017
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حذر مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب نظيره إشبيلية من قوة فريقه مقارنة بما كان عليه في نهائي الدوري الأوروبي الذي فاز به “الإسبان” عام 2016، مؤكداً في نفس الوقت على قوة منافسه.

وكان إشبيلية قد خطف لقب الدوري الأوروبي الثالث على التوالي والخامس في تاريخه بفوزه على ليفربول في موسم 2015-2016 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جاكوب بارك في المدينة السويسرية بازل.

وأضاف “إشبيلية تطور أيضاً والموسم الماضي كان ناجحاً بالنسبة لهم ولذلك مواجهتهم تعتبر تحدي لنا، عندما وقعنا في المجموعة قالوا بأننا محظوظين لكن عندما تشاهد مباريات إشبيلية تستغرب من لعبهم وتظنه غير حقيقي”.

وأكد المدرب الألماني في ختام حديثه بأن لاعبو إشبيلية يمتلكون مهاراتعالية ويلعبون بعدة خطط في المباريات.

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