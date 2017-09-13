كلوب يحذر إشبيلية: ليفربول الآن أقوى

حذر مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب نظيره إشبيلية من قوة فريقه مقارنة بما كان عليه في نهائي الدوري الأوروبي الذي فاز به “الإسبان” عام 2016، مؤكداً في نفس الوقت على قوة منافسه.

وكان إشبيلية قد خطف لقب الدوري الأوروبي الثالث على التوالي والخامس في تاريخه بفوزه على ليفربول في موسم 2015-2016 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سانت جاكوب بارك في المدينة السويسرية بازل.

وقال كلوب قبل المواجهة التي تجمع الفريقين مساء الأربعاء ضمن الجولة الأولى من مجموعات دوري أبطال أوروبا “أظن بأننا أصبحنا أقوى مقارنة بما كنا عليه في نهائي الدوري الأوروبي، الخسارة في تلك المباراة كانت سيئة، لكننا تقدمنا للأمام وغيرنا الكثير من الأمور”.

وأضاف “إشبيلية تطور أيضاً والموسم الماضي كان ناجحاً بالنسبة لهم ولذلك مواجهتهم تعتبر تحدي لنا، عندما وقعنا في المجموعة قالوا بأننا محظوظين لكن عندما تشاهد مباريات إشبيلية تستغرب من لعبهم وتظنه غير حقيقي”.

وأكد المدرب الألماني في ختام حديثه بأن لاعبو إشبيلية يمتلكون مهاراتعالية ويلعبون بعدة خطط في المباريات.