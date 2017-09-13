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كورتوا : انا متشوق لمواجهة فريق آرسنال

كورتوا : انا متشوق لمواجهة فريق آرسنال

By admin
13 سبتمبر، 2017
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أكد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى فريق تشيلسي الإنجليزي أنه متشوق لملاقاة فريق آرسنال في الدوري الإنجليزي .
ومن المنتظر أن يقابل تشيلسي فريق آرسنال يوم الاحد المقبل في البريميرليغ .
ونقلت صحيفة دايلي ستار الإنجليزية تصريحات كورتوا والذي قال : من الجيد مقابلة الآرسنال حالياً لأننا بخير وتشيلسي جميع لاعبيه في أفضل حال بعد أن هزمنا ليستر سيتي وفريق قرة باغ .
واضاف كورتوا : من الجيد أن تقابل الفرق الكبرى في بداية الموسم خاصة أنه في الموسم الماضي الأمر لم يكن جيد معنا ولكن الأمور مختلفة وأفضل لتشيلسي .
وتابع حارس تشيلسي : نريد تقليص الفارق مع مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويجب أن نفوز على الآرسنال .
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