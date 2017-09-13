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ماروتا: إنييستا سيمدد عقده ولن ينتقل إلى يوفنتوس

ماروتا: إنييستا سيمدد عقده ولن ينتقل إلى يوفنتوس

By admin
13 سبتمبر، 2017
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أغلق بيبي ماروتا مدير يوفنتوس العام الباب أمام الشائعات الصحفية التي تتحدث عن إمكانية انتقال أندريس إنييستا قائد برشلونة الإسباني إلى صفوف فريقه.

ماروتا وضح أن إنيسستا سيبقى في برشلونة ولن ينتقل إلى نادي آخر، منهياً بالتالي أي ارتباط بلاعب خط الوسط الذي أتم عامه الثالث والثلاثين.

وأضاف “إنه واحد من أفضل اللاعبين بالنسبة لفريقه، وهو لاعب هام جداً بالنسبة لمجلس الإدارة، لذلك لا أعتقد أنهم سيسمحون برحيله”.

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