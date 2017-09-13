ماروتا: إنييستا سيمدد عقده ولن ينتقل إلى يوفنتوس

أغلق بيبي ماروتا مدير يوفنتوس العام الباب أمام الشائعات الصحفية التي تتحدث عن إمكانية انتقال أندريس إنييستا قائد برشلونة الإسباني إلى صفوف فريقه.

ماروتا وضح أن إنيسستا سيبقى في برشلونة ولن ينتقل إلى نادي آخر، منهياً بالتالي أي ارتباط بلاعب خط الوسط الذي أتم عامه الثالث والثلاثين.

وقال ماروتا في تصريح صحفي “إنه بطل عظيم، لكنه يملك عقد مع برشلونة، وسوف يقوم بتمديد عقده بكل تأكيد أيضاً”.

وأضاف “إنه واحد من أفضل اللاعبين بالنسبة لفريقه، وهو لاعب هام جداً بالنسبة لمجلس الإدارة، لذلك لا أعتقد أنهم سيسمحون برحيله”.