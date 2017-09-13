مدافع لاتسيو يرفض التجديد ويوفنتوس وإنتر يترقبان

رفض ستيفان دي فريخ مدافع فريق لاتسيو الايطالي التوقيع على عقد جديد مع البيانكوسيلستي خلال الفترة المقبلة متخذا قرار الرحيل عن الفريق نهاية الموسم.

وأفادت توتو ميركاتو الايطالية أن المدافع الهولندي أصبح هدفا للعديد من الأندية ليفربول ويوفنتوس وإنتر ميلان الذين يستعدون للدخول في معركة قوية خلال الميركاتو الصيفي المقبل للحصول على اللاعب.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن اللاعب كان قريبا من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية إلا أن كلاوديو لوتيتو رئيس لاتسيو رفض رحيله.