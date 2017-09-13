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مشجع سيلتك يحاول الاعتداء على مبابي في الملعب

مشجع سيلتك يحاول الاعتداء على مبابي في الملعب

By admin
13 سبتمبر، 2017
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تعرض الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لمحاولة اعتداء من قبل أحد جماهير سيلتك الاسكتلندي خلال مواجهة الفريقين في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

المشجع نزل إلى أرض الملعب مستغلاً غفلة رجال الأمن واتجه صوب مبابي مباشرة الذي كان يحتفل بهدف كافاني، ثم حاول ركله على قدمه لكن لحسن حظ كيليان فإن المشجع أخطأ هدفه.

واستطاع مبابي رغم ذلك تسجيل الهدف الثالث لصالح الباريسي في اللقاء الذي انتهى بفوز أبناء العاصمة الفرنسية بخمسة أهداف دون رد.

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