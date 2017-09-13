نيمار: ما زال الوقت مبكراً للحكم على MCN

طالب نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بمنح منظومة MCN (مبابي، كافاني، نيمار) المزيد من الوقت حتى تقدم أفضل ما لديها على أرض الملعب.

نيمار وضح بأنه ما زال الوقت مبكراً حتى يتم اطلاق مسمى على ثلاثي خط هجوم باريس، لأنهم ما زالوا في طور التفاهم والتجانس على أرض الملعب.

وقال نيمار في تصريح صحفي بعد اكتساح سيلتك بخمسة أهداف دون رد في دوري أبطال أوروبا “ما زال أمامنا طريق طويل حتى نفهم بعضنا البعض بالنظرة وبالحركة. إنهما لاعبان عظيمان ونحن نحاول فهم بعضنا البعض حالياً”.

وأضاف “سأحاول التطور بجانب مبابي وهو يريد التطور بجانبي، هذا الأمر سيساعدنا على فهم كلاً منا للآخر. من السهل اللعب بجانب اللاعبين المميزن، لكن يبقى هناك مجال للصقل والتطور”.