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نيمار: ما زال الوقت مبكراً للحكم على MCN

نيمار: ما زال الوقت مبكراً للحكم على MCN

By admin
13 سبتمبر، 2017
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طالب نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي بمنح منظومة MCN (مبابي، كافاني، نيمار) المزيد من الوقت حتى تقدم أفضل ما لديها على أرض الملعب.

نيمار وضح بأنه ما زال الوقت مبكراً حتى يتم اطلاق مسمى على ثلاثي خط هجوم باريس، لأنهم ما زالوا في طور التفاهم والتجانس على أرض الملعب.

وأضاف “سأحاول التطور بجانب مبابي وهو يريد التطور بجانبي، هذا الأمر سيساعدنا على فهم كلاً منا للآخر. من السهل اللعب بجانب اللاعبين المميزن، لكن يبقى هناك مجال للصقل والتطور”.

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