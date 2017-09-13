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نيمار يرفض مصافحة رالستون لاعب سيلتك الشاب

نيمار يرفض مصافحة رالستون لاعب سيلتك الشاب

By admin
13 سبتمبر، 2017
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فجر نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي غضب وسائل الإعلام والصحف في بريطانيا بعد رفضه مصافحة أنتوني رالستون ظهير سيلتك الأيمن.

رالستون ابن 18 عام استفز نيمار خلال المباراة في عدة لقطات، حيث ضحك عليه بعد وقوعه على أرض الملعب كسخرية واستهزاء، الأمر الذي دفع البرازيلي للإشارة له بيده بالرقم 3 وحينها كانت النتيجة تشير لتقدم باريس بنتيجة 3-0.

وأراد الظهير الشاب تلطيف الأجواء مع نيمار بعد نهاية المباراة عبر مد يده لمصافحته مع طلب تبادل القمصان معه، لكن البرازيلي فاجأه برفض هذا العرض وعدم الالتفات إليه، وهو ما أثار استياء الصحفيين في إنجلترا واسكتلندا كون رالستون يبلغ من العمر 18 عام فقط.

يذكر أن ماركو فيراتي تدخل في اللقطة وهدأ من روع اللاعب الشاب بعد رفض نيمار لمصافحته.

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