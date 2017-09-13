وزن تيفيز يتسبب في خروجه من قائمة شانغهاي شينهوا

قرر وو جينجوي المدير الفني لنادي شانغهاي شينهوا الصيني استبعاد النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز من قائمة الفريق، ووجه إليه اتهامًا بأن وزنه أصبح زائدًا عن اللازم للعب كرة القدم.

وانتقل تيفيز للدوري الصيني في ديسمبر من العام الماضي، ليصبح أعلى لاعب كرة قدم أجرًا في العالم، حيث يحصل على 610 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

ويمر تيفيز بفترة محبطة رفقة شانغهاي شينهوا، حيث سجل هدفين فقط خلال 15 مشاركة، وقضى معظم الوقت مصابًا.

وأصبح وو جينجوي المدير الفني الجديد للفريق، حيث تولى المهمة خلفًا للمدرب الإسباني جوس بويت الذي تقدم باستقالته الاثنين الماضي.

وقال جينجوي في تصريحات صحفية خلال تقديمه مدربًا جديدًا للفريق: “سوف يتم إخبار تيفيز بخططي التكتيكية، لكنني لن أختاره الآن، هو ليس جاهزًا بدنيًا، وليست لديه لياقة اللعب”.

وأضاف: “وزنه زائد، بالإضافة إلى فريدي غوارين، يجب أن أنظر إلى المسؤولية الملقاة عليه من أجل الفريق ومن أجل اللاعبين”.

وتابع: “إذا لم يتمكن اللاعب من تقديم أقصى ما لديه من أجل اللعب، فليس هناك أي داعي من اختياره”.

واختتم جينجوي تصريحاته قائلًا: “لقد دربت العديد من النجوم، ولم أقم أبدًا باختيار القائمة بناء على سمعة اللاعبين”.

ويمر شانجهاي شينهوا بفترة سيئة للغاية في الدوري الصيني للمحترفين خلال الموسم الحالي، حيث يحتل المركز 12، بفارق 8 نقاط فقط على منطقة الهبوط، مع تبقي 7 مباريات حتى نهاية المسابقة.