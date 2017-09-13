وكيل كروس يهاجم ديمبلي بعد انتقاله المثير لبرشلونة
هاجم الوكيل الحالي للاعب الدولي توني كروس متوسط نادي ريال مدريد الإسباني الدولي الفرنسي عثماني ديمبلي على الطريقة التي انتقل بها إلى برشلونة في الميركاتو الصيفي.
وقالت صحيفة أس الإسبانية: بسبب لاعبين مثل ديمبلي ، لدي احترام للقذارة ، أنا غاضب بشدة مما حدث من قبل اللاعب حيث أنه لم يتدرب مع دورتموند ، رغم وجود المستشارين ولكن الأسلوب كان غير جيد.
وتابع: عثماني ديمبلي لقد خسر الاستمرار في دورتموند إلى جانب أسلوبه في إدارة الأزمة منذ البداية ، وكان بالفعل يستحق العقوبة من النادي.
وأنهى تصريحاته: لو أحد الوكلاء قد فعل معي هذا الأمر سانفصل عنه فوراً ، لا يمكنني أن اتابع في هذا الموقف.