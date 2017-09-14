أسباب تأديبية وراء خروج ريناتو سانشيز من بايرن ميونخ

كشفت الصحف الألمانية الصادرة اليوم الخميس عن السبب الذي دفع بايرن ميونخ للتخلص من اللاعب ريناتو سانشيز في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وانضم اللاعب الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز إلى سوانزي سيتي الإنجليزي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من أجل المشاركة بشكل أكبر في التشكيلة الأساسية.

وقالت صحيفة “بيلد” الألمانية أن بايرن ميونخ قرر التخلص من ريناتو سانشيز بشكل مؤقت بعد سلسلة من الحوادث التأديبية خاصة في مرحلة ما قبل بداية الموسم.

وأشارت الصحيفة أن ريناتو سانشيز وصل متأخراً إلى التدريب في عدة مناسبات ، على الرغم من تعاطف المدرب كارلو أنشيلوتي معه وعدم معاقبته على هذا الشيء.

وأفادت هذه المعلومات أن غياب الجناح البرتغالي الشاب عن دورة تدريبية كاملة فجر حالة من الغليان في مجلس إدارة بايرن ميونخ ، والذي أصدر قراراً يتعلق بإعارته.