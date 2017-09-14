أسوأ من المتوقع.. ريال مدريد ينشر التقرير الطبي لإصابة كوفاسيتش

أصدر نادي ريال مدريد الأسباني، اليوم الخميس، التقرير الطبي لحالة لاعبه الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أمس الأربعاء.

وغادر كوفاسيتش أرضية ملعب سانتياجو برنابيو مبكرا، لتلقيه ضربة في الفخذ بالتحام مشترك مع احد لاعبي أبويل نيقوسيا، بالمباراة التي فاز بها ريال 3/0، بالجولة الاولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وقال الموقع الرسمي لريال أن إصابة كوفاسيتش تبدو أسوأ من المتوقع، حيث تعرض لقطع في عضلة فخذه الأيمن، مما يتطلب غيابه لفترة طويلة.

ومن المتوقع ألا تقل تلك الفترة عن شهرين، مما يضع المدرب زين الدين زيدان في ورطة، نظرا للتطور الشديد في مستوى الدولي الكرواتي الفترة الأخيرة.

وعلى الأرجح أن تسفر إصابة كوفاسيتش عن حصول داني سيبايوس المنضم حديثا من ريال بيتيس على فرصة اللعب بشكل أكبر.