إبراهيموفيتش يصنع المستحيل.. سيعود ليونايتد قبل شهرين من الموعد الرسمي

يبدو أن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيتمكن من العودة مبكرًا إلى المشاركة في المباريات مع مانشستر يونايتد وذلك قبل موعد عودته الرسمي.

وأشارت صحيفة “إنديبيندنت” البريطانية في تقرير نشرته اليوم، إلى أنها علمت من مصادر مقربة من إبرا، بأن اللاعب يخضع حاليًا لبرنامج مكثف من أجل العودة في وقت أسرع مما هو محدد له.

وأضاف التقرير أن موعد عودة إبراهيموفيتش كان في يناير القادم، ولكنه قد يفاجىء الجميع بعودته إلى المشاركة في شهر نوفمبر، وذلك على حسب نجاحه في البرنامج العلاجي الذي يقوم به في الفترة الحالية.

وكان زلاتان قد قام بتجديد عقده مع مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة، وذلك بناءًا على طلب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي أكد أنه ينتظر عودة النجم السويدي.

يذكر أن إبراهيموفيتش صاحب الخامسة والثلاثين عامًا، قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الداخلي والخارجي أمام اندرلخت في نصف نهائي الدوري الأوروبي في شهر أبريل الماضي.