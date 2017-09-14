الاتحاد الإنجليزي يناشد الفيفا “الرفق” مع ديلي آلي!

دعا الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إلى اتخاذ موقف متساهل تجاه اللاعب ديلي آلي الذي قام بحركة بذيئة خلال المباراة أمام سلوفاكيا في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم قبل عدة أيام أنه بدأ التحقيق حول اللفتة البذيئة التي قام ديلي ألي خلال المباراة أمام سلوفاكيا ، على أن يعلن قراره في 28 سبتمبر الجاري.

وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم : “قمنا بالرد اليوم على بيان الفيفا حول ديلي آلي ، وسوف يعاد النظر في هذه القضية من جانب اللجنة التأديبية قبل نهاية هذا الشهر”.