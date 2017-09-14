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التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا

By admin
14 سبتمبر، 2017
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نشرت شبكة هو سكورد العالمية والمتخصصة بإحصائيات وأرقام اللاعبين التشكيلة المثالية للجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وشهدت التشكيلة تواجد لاعبين من بايرن ميونخ، في حين حجزت 9 فرق أخرى مقعد واحد في التشكيلة.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: أليسون (روما)

الدفاع: يونج (مانشستر يونايتد) .. راموس (ريال مدريد) .. ستونز (مانشستر سيتي) .. رافينيا (بايرن يمونخ)

الوسط: ألكنتارا (بايرن ميونخ) .. زيفكوفيتش (بنفيكا) .. ميسي (برشلونة) .. ساؤول (أتلتيكو مدريد)

الهجوم: هاري كين (توتنهام) .. كافاني (باريس سان يجرمان)

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