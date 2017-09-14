التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا
نشرت شبكة هو سكورد العالمية والمتخصصة بإحصائيات وأرقام اللاعبين التشكيلة المثالية للجولة الافتتاحية من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا التي لعبت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.
وشهدت التشكيلة تواجد لاعبين من بايرن ميونخ، في حين حجزت 9 فرق أخرى مقعد واحد في التشكيلة.
وغاب كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد عن التشكيلة رغم تسجيله هدفين في مواجهة أبويل، كذلك الأمر بالنسبة لنيمار نجم باريس سان جيرمان الذي سجل هدف وصنع آخر أمام سيلتك.
وجاءت التشكيلة على النحو التالي:-
حراسة المرمى: أليسون (روما)
الدفاع: يونج (مانشستر يونايتد) .. راموس (ريال مدريد) .. ستونز (مانشستر سيتي) .. رافينيا (بايرن يمونخ)
الوسط: ألكنتارا (بايرن ميونخ) .. زيفكوفيتش (بنفيكا) .. ميسي (برشلونة) .. ساؤول (أتلتيكو مدريد)
الهجوم: هاري كين (توتنهام) .. كافاني (باريس سان يجرمان)