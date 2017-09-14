التعاقد مع كارفاخال أصعب من ضم ميسي !

سلطت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية الضوء على سياسة إدارة برشلونة فيما يتعلق بالشروط الجزائية التي يتم وضعها في عقود اللاعبين.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن برشلونة قد يخسر أي لاعب في الفترة القادمة مثلما حدث مع نيمار بسبب تواضع قيمة فسخ عقد نجوم الفريق وعلى رأسهم ليونيل ميسي.

ويبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد ميسي 300 مليون يورو، وهو مبلغ يمكن دفعه في الوقت الراهن خصوصاً وأننا نتحدث عن واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ.

وأضاف التقرير أن إدارة برشلونة لم تتعلم من أخطاء الماضي وما حدث عند رحيل نيمار، وقامت بوضع 150 مليون يورو كقيمة فسخ عقد عثمان ديمبيلي، وهو نفس الثمن الذي دفعه النادي لجلبه من بوروسيا دورتموند إن احتسبنا الحوافز والمكافآت المستقبلية.

واستشهدت موندو ديبورتيفو بالعمل الذي تقوم به إدارة ريال مدريد بخصوص هذا الأمر، حيث أكدت على أن قيمة فسخ عقد داني كارفاخال وماركو أسينسيو 350 مليون يورو، أي أن التعاقد مع أحدهما سيكون أصعب من التعاقد مع ميسي.

أما بالنسبة للنجوم الأبرز في ريال مدريد، فوضعت الإدارة أرقام تعجيزية، حيث أن قيمة فسخ عقد كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما مليار يورو، ونصف هذا الرقم بالنسبة لغاريث بيل.