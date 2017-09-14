باريس تستضيف أولمبياد 2024 ولوس أنجلوس تنظم نسخة 2028

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا أن العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية 2024 ، بينما فازت لوس انجلوس بشرف استضافة نسخة 2028.

وستستضيف باريس، التي نظمت الاولمبياد مرتين من قبل، الحدث بعد 100 عام من آخر مرة استضافت فيها الألعاب في 1924 وستنظم لوس انجليس الاولمبياد لثالث مرة أيضا بعد 1932 و1984.

ولم تكن هناك أي مدن أخرى مرشحة لنسختي 2024 و2028 وكان التصويت، الذي أقيم في جلسة للجنة الاولمبية الدولية في ليما عاصمة بيرو، مجرد إجراء روتيني.

واحتضن توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية رئيسي بلدية المدينتين بعد تصويت بالإجماع من الأعضاء للتصديق على القرار.