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باريس تستضيف أولمبياد 2024 ولوس أنجلوس تنظم نسخة 2028

باريس تستضيف أولمبياد 2024 ولوس أنجلوس تنظم نسخة 2028

By admin
14 سبتمبر، 2017
2019
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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية رسميا أن العاصمة الفرنسية باريس ستستضيف دورة الألعاب الأولمبية 2024 ، بينما فازت لوس انجلوس بشرف استضافة نسخة 2028.

وستستضيف باريس، التي نظمت الاولمبياد مرتين من قبل، الحدث بعد 100 عام من آخر مرة استضافت فيها الألعاب في 1924 وستنظم لوس انجليس الاولمبياد لثالث مرة أيضا بعد 1932 و1984.

واحتضن توماس باخ رئيس اللجنة الاولمبية الدولية رئيسي بلدية المدينتين بعد تصويت بالإجماع من الأعضاء للتصديق على القرار.

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