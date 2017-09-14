برشلونة يضع حجر أساس ملعب “يوهان كرويف”

وضع نادي برشلونة الخميس أساس ملعب “يوهان كرويف” وذلك بتواجد الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو وقائد الفريق الأول أندريس إنييستا، ليكون حاضناً لمباريات الفرق الثانوية في النادي.

وقال المسؤول عن بناء الملعب جوردي مويكس “نموذج ستاد يوهان كرويف يذكرنا بـ ملعب ديل لا إندوستريا – الملعب القديم لبرشلونة – ، والافتتاح سيكون في نهاية عام 2018 بحسب التوقعات”.

وعن تجديد ملعب كامب نو، قال جوردي “التجديد سيكون معقداً لأننا نقوم بذلك خلال لعب المباريات، نأمل ببدء بذلك في النصف الثاني من عام 2018، ديون النادي ؟، اليوم نحتفل بتشييد الملعب وسنتحدث عن الديون خلال اجتماع مجلس الإدارة، لكننا نسير على الطريق الصحيح.

وفي جهة أخرى قال بارتوميو “سنحقق قفزة نوعية بمهمة تدريب لاعبي المستقبل مع الملعب الجديد، أشكر نونيز وجاسبارت لشرائهم الأرض ولابورتا وروسيل الذين قاموا بافتتاح اللاماسيا الجديدة، ونشكر عائلة كرويف على منحنا الإسم، لقد اخترنا التاريخ (14-9) لأنه مرتبط كثيراً بمسيرة اللاعب الكروية”.

وسينتهي بناء الملعب الجديد بعد 14 شهراً كما هو متوقع وسيكلف 12 مليون يورو وسيسع لـ6 ألاف متفرج بينما سيتم اعتماده لمباريات برشلونة ب وفريق النساء.