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بوغبا يبتعد عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة

بوغبا يبتعد عن الملاعب لمدة ليست بالقصيرة

By admin
14 سبتمبر، 2017
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أظهرت نتائج الفحوص التي خضع لها بول بوغبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد حاجته للراحة لمدة 4 أسابيع حتى يشفى من الإصابة التي تعرض لها.

بوغبا غادر أرض الملعب بعد مرور 17 دقيقة فقط على انطلاق مواجهة بازل السويسري أول أمس في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وأصبح بوغبا مهدداً بالغياب عن مواجهة ليفربول الإنجليزي في 14 أكتوبر المقبل، لكن حدوث ذلك ليس مؤكد حتى الآن وسيعتمد على مدى استجابته للعلاج.

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