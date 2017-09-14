تشيلسي يتوصل لاتفاق مع أتلتيكو مدريد بشأن دييغو كوستا

قالت صحيفة “ماركا” الإسبانية اليوم الخميس أن تشيلسي الإنجليزي توصل لاتفاق نهائي مع أتلتيكو مدريد بشأن القيمة المالية للمهاجم دييغو كوستا.

وأشارت الصحيفة أن المهاجم الدولي الإسباني دييغو كوستا سيوقع على عقد انتقاله إلى أتلتيكو مدريد خلال الايام القادمة بعد الانتهاء من الاجراءات الروتينية.

وأشارت الصحيفة أن الاتفاق يتضمن حصول تشيلسي على مبلغ قدره 60 مليون يورو (54 مليون جنيه استرليني) للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً.

ولن يتمكن أتلتيكو مدريد من الاعتماد على دييجو كوستا حتى بداية السنة الجديدة بسبب الحظر المفروض عليه من تسجيل اللاعبين بسبب خرق قوانين التعاقد مع القصر.

وتراجع تشيلسي عن مطالبه المالية الكبيرة مقابل التخلي عن دييغو كوستا بعد التصرفات التي قام بها اللاعب الإسباني هذا الصيف وإصراره على حسم مستقبله.

ولم يلعب المهاجم المثير للجدل مع تشيلسي منذ الهزيمة الأخيرة في كأس الاتحاد الانكليزي أمام آرسنال في نهاية ماي الماضي بسبب رسالة أنطونيو كونتي له.