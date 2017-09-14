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جماهير ليفربول تستقبل كوتينيو بالحفاوة والتشجيع

جماهير ليفربول تستقبل كوتينيو بالحفاوة والتشجيع

By admin
14 سبتمبر، 2017
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استقبلت جماهير ليفربول الإنجليزي نجمها البرازيلي فيليب كوتينيو بالحفاوة والتشجيع والدعم اللا متناهي له على الرغم من إصراره على الرحيل عن النادي خلال الصيف، وذلك بعد مشاركته أمس كبديل ضد إشبيلية.

جماهير ليفربول استمرت في دعم اللاعبين الذين يرتدون قميص النادي مهما فعلوا، الأمر الذي دفعهم لشحن كوتينيو معنوياً بشكل إيجابي حين عودته للملاعب خلال مواجهة إشبيلية الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

ويأتي تعامل جماهير ليفربول مع كوتينيو صادماً بالنسبة لجماهير آرسنال التي أطلقت صفارات الاستهجان على أليكسيس سانشيز بعد عودته للعب وذلك لأنه كان يصر على الرحيل عن النادي خلال الصيف.

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