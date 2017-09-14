رسمياً .. ريال مدريد يمدد عقد إيسكو لأربعة أعوام

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الإلكتروني عن تجديد عقد لاعب الوسط الإسباني “إيسكو” لثلاثة أعوام أخرى أي حتى عام 2022.

وكان عقد إيسكو الحالي ينتهي في صيف عام 2018 قبل إضافة أربعة أعوام أخرى دون الكشف عن التفاصيل المالية للعقد الجديد.

وسيتم التوقيع الرسمي على العقد الجديد ظهر الجمعة خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام.

وكان إيسكو قد ارتبط بالرحيل إلى عدة أندية بشكلٍ مجاني في صيف عام 2018 وعلى رأسها برشلونة قبل أن ينهي ريال مدريد تلك الشائعات.

يذكر أن إيسكو انضم لريال مدريد قادماً من ملقا في عام 2013 ولعب حتى الآن 197 مباراة وسجل 34 هدفاً.