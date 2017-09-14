الخبر الرياضي

Top Menu

Main Menu

Header Banner
آخر الأخبارالحدثالدوري الإسبانيملاعب العالم
رونالدو: نريد الفوز بدوري الأبطال لأنها بطولتنا الخاصة

رونالدو: نريد الفوز بدوري الأبطال لأنها بطولتنا الخاصة

By admin
14 سبتمبر، 2017
1175
0
Share:

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني برغبة فريقه في حصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي وللمرة  الثالثة على التوالي.

رونالدو وضح بأن الفوز باللقب أمر صعب، لكنه شدد على رغبة اللاعبين في فعل ذلك مجدداً لأنها المسابقة المفضلة دائماً بالنسبة لريال مدريد.

وأضاف “لكن الطريق طويل جداً أمامنا، علينا الفوز في المباريات المقبلة واجتياز دور المجموعات، ثم سنرى ما سيحدث لاحقاً”.

وأعرف رونالدو عن سعادته بالعودة للعب في المباريات الرسمية بعد إيقافه عن اللعب في المباريات الأربع السابقة في إسبانيا.

الموضوع السابق

الاتحاد الإنجليزي يناشد الفيفا “الرفق” مع ديلي ...

الموضوع التالي

كين: “ريال مدريد سيضحك على مستوى ليفربول ...

مواضيع ذات صلة

أترك تعليق

  • 1484154804652885931
  • 1484140234538458550
  • 1484135411692806897
  • 1484132458063933366
  • 1484132103351565253
  • 1484131889651727952
  • 1484110935345109463
  • 1484110712560489723
الخبر الرياضي © جميع الحقوق محفوظة 2010 - 2017