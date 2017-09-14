رونالدو: نريد الفوز بدوري الأبطال لأنها بطولتنا الخاصة

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد الإسباني برغبة فريقه في حصد لقب دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الحالي وللمرة الثالثة على التوالي.

رونالدو وضح بأن الفوز باللقب أمر صعب، لكنه شدد على رغبة اللاعبين في فعل ذلك مجدداً لأنها المسابقة المفضلة دائماً بالنسبة لريال مدريد.

وقال رونالدو في تصريح صحفي بعد الفوز على أبويل بهدفين دون رد “بكل تأكيد نريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، إنها بطولة ريال مدريد الخاصة”.

وأضاف “لكن الطريق طويل جداً أمامنا، علينا الفوز في المباريات المقبلة واجتياز دور المجموعات، ثم سنرى ما سيحدث لاحقاً”.

وأعرف رونالدو عن سعادته بالعودة للعب في المباريات الرسمية بعد إيقافه عن اللعب في المباريات الأربع السابقة في إسبانيا.