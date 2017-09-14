ريال مدريد قريب جداً من التعاقد مع البرازيلي رودريغو

رغم غلق باب سوق الانتقالات ، لا يزال ريال مدريد يتبع سياسة ضم المواهب الشابة من أجل صقل موهبتها في الكاستيا ، وإتجهت أنظار كشاف النادي الملكي إلى لاعب فريق جريميو نوفوريزونتينو البرازيلي الشاب رودريغو أنطونيو رودريغيز .

وحسب صحيفة الماركا المقربة من ريال مدريد ، فإن اللاعب البرازيلي سيصل خلال الساعات القادمة إلى مدريد لإجتياز الفحوصات الطبية .

ولن يلتحق اللاعب البرازيلي لصفوف ريال مدريد إلا عند بلوغه سن الـ 18 في شهر أفريل القادم .

وكان ريال مدريد قد إتفق مع نادي غريميو لإنتقال رودريغو إلى صفوفه على أن يتم إجتياز الفحص الطبي في الساعات القليلة القادمة .