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ريال مدريد قريب جداً من التعاقد مع البرازيلي رودريغو

ريال مدريد قريب جداً من التعاقد مع البرازيلي رودريغو

By admin
14 سبتمبر، 2017
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رغم غلق باب سوق الانتقالات ، لا يزال ريال مدريد يتبع سياسة ضم المواهب الشابة من أجل صقل موهبتها في الكاستيا ، وإتجهت أنظار كشاف النادي الملكي إلى لاعب فريق جريميو نوفوريزونتينو البرازيلي الشاب رودريغو أنطونيو رودريغيز .

وحسب صحيفة الماركا المقربة من ريال مدريد ، فإن اللاعب البرازيلي سيصل خلال الساعات القادمة إلى مدريد لإجتياز الفحوصات الطبية .

وكان ريال مدريد قد إتفق مع نادي غريميو لإنتقال رودريغو إلى صفوفه على أن يتم إجتياز الفحص الطبي في الساعات القليلة القادمة .

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