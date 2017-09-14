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ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع ألكسيس سانشيز في جانفي

ريال مدريد يتحرك للتعاقد مع ألكسيس سانشيز في جانفي

By admin
14 سبتمبر، 2017
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الخميس أن ريال مدريد سيتحرك في جانفي القادم من أجل التعاقد مع ألكسيس سانشيز مهاجم آرسنال الإنجليزي.

واعترف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد قبل مباراة الليلة الماضية أمام أبويل القبرصي أن فريقه يفتقد مهاجم رئيسي ، بعد رحيل ألفارو موراتا وماريانو دياز.

وكان المهاجم الدولي التشيلي قريباً من صفوف مانشستر سيتي خلال الشهر الماضي ، لكن آرسنال رفض عدة عروض قوية من أجل بيعه ، رغم أن عقده ينتهي في الصيف القادم.

وأفادت هذه المعلومات أن ألكسيس سانشيز سوف يستمع للعروض المقدمة له في جانفي القادم ، وأنه يدرس بجدية انتقاله إلى ريال مدريد في بداية السنة الجديدة.

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