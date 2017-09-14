فيراتي واثق من قدرة سان جيرمان على الفوز بدوري الأبطال

أعرب ماركو فيراتي نجم باريس سان جيرمان عن ثقته الكبيرة بقدرة فريقه على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

ويرى فيراتي أن سان جيرمان يملك حظوظ كبيرة للفوز باللقب هذا الموسم خصوصاً وأنه يملك واحد من أقوى خطوط الهجوم في أوروبا.

وحقق باريس سان جيرمان فوزاً ساحقاً على سيلتك يوم الثلاثاء الماضي بخماسية نظيفة، ويعتقد فيراتي أن هذه المباراة مؤشر هام إلى مدى قدرة الفريق على الذهاب بعيداً في البطولة.

وقال الدولي الإيطالي في تصريحات لوسائل الإعلام “كانت أمسية مثالية، كان من المهم الفوز خارج ملعبنا، وقد سجلنا الكثير من الأهداف، أعتقد أننا أرسلنا رسالة لأنفسنا ما نحن قادرين على فعله”.

وتابع “دوري أبطال أوروبا هو هدفنا، الجميع يعلم ذلك، وإذا واصلنا بهذه الطريقة يمكننا الذهاب بعيداً، إن وثقنا أننا فريقاً عظيماً باستطاعتنا حصد اللقب”.

وأنهى فيراتي حديثه “نحن محظوظين لأننا لدينا لاعبين مثل نيمار، مبابي وكافاني، لدينا واحد من أقوى خطوط الهجوم في أوروبا”.