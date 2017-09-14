كلوب يخشى استبعاد لوفرين حتى لا يفضح أسراره!

من الصعب أن تمر مباراة لليفربول دون ارتكاب أخطاء دفاعية كارثية، وأصبح دفاع الفريق من أهم نقاط ضعفه، ومن أهم نقاط قوة المنافسين!

يتعرض ديان لوفرين مدافع ليفربول لكثير من الانتقادات بسبب أخطائه المتكررة، ومنها الخطأ الغريب الذي تسبب في هدف إشبيلية الأول في المباراة التي انتهب بالتعادل 2/2 بالأمس في دوري أبطال أوروبا، ويتساءل الكثيرون “لماذا يلعب لوفرين”؟ حتى لو لم يلعب الكرواتي، فلا يوجد في الفريق مدافع كبير يمكن الاعتماد عليه!

بعد الخطأ الكوميدي الذي ارتكبه مدافع الريدز بالأمس، أجاب نجم آرسنال السابق، إيان رايت، على سؤال “لماذا يلعب لوفرين”؟ حيث كتب على حسابه بتويتر ساخراً “لا بد أن لوفرين لديه أسرار عن كلوب”! هل يخشى المدرب الألماني استبعاد مدافعه حتى لا يفضح هذه الأسرار؟!

لم تكن التغريدة سوى دعابة، لكن مشاركة ديان لوفرين ورفاقه تتسبب في فضائح أخرى للنادي!