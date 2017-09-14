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كلوب يخشى استبعاد لوفرين حتى لا يفضح أسراره!

كلوب يخشى استبعاد لوفرين حتى لا يفضح أسراره!

By admin
14 سبتمبر، 2017
1980
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من الصعب أن تمر مباراة لليفربول دون ارتكاب أخطاء دفاعية كارثية، وأصبح دفاع الفريق من أهم نقاط ضعفه، ومن أهم نقاط قوة المنافسين!

يتعرض ديان لوفرين مدافع ليفربول لكثير من الانتقادات بسبب أخطائه المتكررة، ومنها الخطأ الغريب الذي تسبب في هدف إشبيلية الأول في المباراة التي انتهب بالتعادل 2/2 بالأمس في دوري أبطال أوروبا، ويتساءل الكثيرون “لماذا يلعب لوفرين”؟ حتى لو لم يلعب الكرواتي، فلا يوجد في الفريق مدافع كبير يمكن الاعتماد عليه!

لم تكن التغريدة سوى دعابة، لكن مشاركة ديان لوفرين ورفاقه تتسبب في فضائح أخرى للنادي!

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